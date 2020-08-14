وزير القوى العاملة يتابع إجراءات كورونا المطبقة في 18 ألف منشأة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:23 م
محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 18 ألفا و246 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن إتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية فى 18 ألفا و246 مصنعا وشركة خلال 143 يوميا الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتى شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وجاءت محافظة سوهاج فى مقدمة المحافظات بالتفتيش على 1537 منشأة، والشرقية 1397، والبحيرة 1256، ودمياط 1155، والقاهرة 1102، والمنيا 979، والقليوبية 948، والجيزة 909، والغربية 868، وقنا 754، وكفر الشيخ 752، والإسكندرية 729، وأسيوط 644، والدقهلية 624، وجنوب سيناء 547، وبورسعيد 539، والوادى الجديد 441، والمنوفية 433.

وجاءت فى الترتيب التاسع عشر على مستوى المحافظات محافظة الأقصر، حيث تم التفتيش على 431 منشأة، وبنى سويف 410 منشآت، ومرسى مطروح 395، والإسماعيلية 344، والفيوم 328، وأسوان 322 ، والبحر الأحمر 275، والسويس 127 منشأة.

وأظهرت التقارير عن أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دورى وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.

وأكد وزير القوى العاملة ضرورة التعامل مع أية مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطى تلك الأزمة، كما تابع سعفان الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأية تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

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