أحمد زاهر ينعى وفاة النجمة شويكار

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:18 م
شويكار
شويكار
فايقة محمد عادل

أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة النجمة القديرة شويكار وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كاتبة : البقاء لله تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة شويكار ، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان.

وحرص عدد كبير من النجوم علي نعي الراحلة شويكار منهم النجم أحمد زاهر وكتب " البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة شويكار في ذمة الله ، أرجو قراءة الفاتحة والدعاء للمغفور لها بإذن الله" .

ورحلت الفنانة القديرة شويكار، منذ قليل بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .

ويتم تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.

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