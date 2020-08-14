نادية الجندي تنعى وفاة الراحلة شويكار عبر "إنستجرام"
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:17 م
فايقة محمد عادل
أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة النجمة القديرة شويكار وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كاتبة : البقاء لله تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة شويكار ، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان.
وحرص عدد كبير من النجوم والإعلاميين علي نعي الراحلة" شويكار " منهم النجمة نادية الجندي " رحلت عنا اليوم فنانة من الزمن الجميل الفنانة الكبيرة شويكار ، ربنا يرحمها يارب ، خالص العزاء لإسرتها ولكل محبيها.
ورحلت الفنانة القديرة شويكار، منذ قليل بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .
ويتم تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.