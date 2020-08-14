سمية الخشاب تنعى وفاة الراحلة شويكار

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أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة النجمة القديرة شويكار وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كاتبة : البقاء لله تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة شويكار ، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان.



وحرص عدد كبير من النجوم والإعلاميين علي نعي الراحلة شويكار منهم النجمة سمية الخشاب وكتبت :"جميلة الشاشة العربية شويكار في ذمة الله ، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته أمين.



ورحلت الفنانة القديرة شويكار، منذ قليل بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .



ويتم تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.