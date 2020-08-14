أيتن عامر ترثي وفاة الفنانة الكبيرة شويكار

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:16 م
شويكار
شويكار
فايقة محمد عادل
أعربت الفنانة أيتن عامر عن حزنها الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث قامت "أيتن " بنشر صورة لها وعلقت عليها قائلًا:" الفنانة العظيمة شويكار في ذمة الله ، الله يرحمها ويغفر لها يارب .

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

ويتم تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.

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