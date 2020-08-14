أيتن عامر ترثي وفاة الفنانة الكبيرة شويكار
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:16 م
فايقة محمد عادل
أعربت الفنانة أيتن عامر عن حزنها الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
حيث قامت "أيتن " بنشر صورة لها وعلقت عليها قائلًا:" الفنانة العظيمة شويكار في ذمة الله ، الله يرحمها ويغفر لها يارب .
وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".
ويتم تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.
حيث قامت "أيتن " بنشر صورة لها وعلقت عليها قائلًا:" الفنانة العظيمة شويكار في ذمة الله ، الله يرحمها ويغفر لها يارب .
وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".
ويتم تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.