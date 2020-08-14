وفاة الفنانة القديرة شويكار.. والفنانون يقدمون تعازيهم للأسرة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:55 م
شويكار
شويكار
وفاة الفنانة القديرة شويكار.. والفنانون يقدمون تعازيهم للأسرة

رحلت منذ قليل الفنانة القديرة شويكار، بعد صراع مع المرض، عن يناهز الـ85 عامًا، ومن المقرر أن يعلن عن تفاصيل الجنازة والعزاء، والسبب الذي ادى إلى الوفاء بعد قليل.

وأعربت الفنانة منه فضالي ، عن حزنها الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وكتبت منه فضالي : وداعا نجمة الزمن الجميل، وداعا دلوعة الشاشة وداعا شويكار، إن لله وإن إليه راجعون.

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:”البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة ” الفنانة الكبيره شويكار” ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬”.

كما أعرب الفنان أحمد فهمي، عن حزنه الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات الشهير “تويتر”.
وقال الفنان أحمد فهمي: “إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي في وفاة الفنانة الكبيرة #شويكار”.

وحرص عدد كبير من النجوم والإعلاميين علي نعي الراحلة شويكار منهم الإعلامي رامي رضوان ، حيث نشر صورة لها عير صفحته بإنستجرام وعبر عن حزنه الشديد لرحيلها وكتب : جميلة الروح والطلة صانعة البهجة بفنها وفي حياتها لمن حولها محظوظ اننا التقينا عدة مرات وتحدثت مع نجمة أعشقها منذ الصغر .

وتابع: وزاد عشقي بالتعرف عليها كإنسانة يملأ قلبها وروحها الجمال ، سأفتقدك كثيرا.

ورحلت الفنانة القديرة شويكار، منذ قليل بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .

وأعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عن حزنه الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات الشهير “تويتر”.
وقال الفنان نبيل الحلفاوي:”نقلت أسلوبها الخاص في الحديث من حياتها إلى المسرح والشاشة مع بعض الإضافات البسيطة فخلقت بهذا الأداء النمطي حالة من البهجة والحضور الجذاب تميزت بهما طوال مشوارها الفني، رحم الله الفنانة شويكار، وخالص العزاء لأسرتها وذويها”.

وفاة الفنانة القديرة شويكار.. والفنانون يقدمون تعازيهم للأسرة

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