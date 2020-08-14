مها أحمد عن شويكار: "عمرنا ما هننساكي يا أجمل نساء العالم"

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أعربت النجمة مها أحمد ، عن حزنها الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك ".



حيث نشرت مها صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلقت : اسواء خبر سمعته فحياتى وداعا يااجمل واحن واعظم اسطوره فالوسط الفنى انتى اكيد عارفه قد ايه انا بحبك .



وتابعت : وعمرى ماهنسى حبك ليا ولمجدى عمرى ماهنسى نصايحك ليا وخوفك عليا عمرى ماهنسى عتابك لينا لما نتاخر عليكى فالسؤال عمرى ماهنسى كلمتك اللى دايما كنتى بتقوليهالى ( ماينفعش ابقى بحبكوا الحب ده كله وانتوا تكونوا مبتخبونيش انا واثقه انكوا بتحبونى) اكيد بنحبك وعمرنا ماهننساكى يااجمل نساء العالم ياست الهوانم .متعزيش على اللى خلقك. بحبك هتوحشينى قوى الى لقاء.



وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".