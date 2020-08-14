تامر مرسي ينعى وفاة الفنانة شويكار

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أعرب المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس ادارة شركة سنيرجي للانتاج الفني، عن حزنه الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



حيث قام "مرسي " بنشر صورة لها وعلق عليها قائلًا:" وفاة الفنانة شويكار بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عام".



في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".



وكشف الفنان إيهاب فهمي لـ "الفجر الفني" عن موعد تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير ويكون غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.

