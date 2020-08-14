أحمد الفيشاوي عن شويكار:" الجميلة قلباً وقالباً "
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:08 م
فايقة محمد عادل
أعرب الفنان أحمد الفيشاوي ، عن حزنه الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك.
وقال الفيشاوي : الله يرحمك يا فنانة يا عظيمة ، شويكار الجميلة قلباً وقالباً.
وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".
وقال الفيشاوي : الله يرحمك يا فنانة يا عظيمة ، شويكار الجميلة قلباً وقالباً.
وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".