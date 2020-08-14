أحمد الفيشاوي عن شويكار:" الجميلة قلباً وقالباً "

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أعرب الفنان أحمد الفيشاوي ، عن حزنه الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك.



وقال الفيشاوي : الله يرحمك يا فنانة يا عظيمة ، شويكار الجميلة قلباً وقالباً.



وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".