عمرو محمود ياسين ينعى وفاة شويكار عبر "فيس بوك"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:04 م
شويكار
شويكار
مصطفى فكيه
أعرب الفنان عمرو محمود ياسين، عن حزنه الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث قام "ياسين " بنشر صورة لها وعلق عليها قائلًا:" رحيل الفنانة الكبيره شويكار، انا لله وانا اليه راجعون".

في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

وكشف الفنان إيهاب فهمي لـ "الفجر الفني" عن موعد تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير ويكون غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.
عمرو محمود ياسين ينعى وفاة شويكار عبر "فيس بوك"
عمرو محمود ياسين ينعى وفاة شويكار عبر "فيس بوك"
عمرو محمود ياسين ينعى وفاة شويكار عبر "فيس بوك"
عمرو محمود ياسين ينعى وفاة شويكار عبر "فيس بوك"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة شويكار عمرو محمود ياسين شويكار الفنانة شويكار

أخبار تهمك

بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفاجئ فايلر بصفقة جديدة

منذ 42 دقيقة

الكشف عن مفاجأة صالح جمعة لـ"فايلر" قبل قمة الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

ميسي يصدم برشلونة ويرفض الموهوب

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفكر في رد صفعة رمضان إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

ننشر أقوال طبيب السجن في واقعة وفاة عصام العريان

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من الكهرباء على تحصيل المستحقات المتراكمة وفق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد إجراء ماراثون الشيوخ.. مصطفى ثابت يقترح عقد الانتخابات إليكترونيا (فيديو)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يُبلغ لاعبه بالرحيل ويطالبه بتحديد موقفه

منذ ساعة و 15 دقيقة

7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات 2020.. اعرفها

منذ ساعة

أول رد فعل من الخطيب على عقوبة كهربا لصالح الزمالك

منذ 35 دقيقة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 4 ساعات

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من مرتضى منصور بعد عقوبة كهربا

منذ أقل من ساعة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أحمد فهمي ينعي وفاة الفنانة شويكار

عمر متولى عن شويكار .. "فنانة كبيرة وعظيمة"

رانيا يوسف تنعى وفاة الراحلة شويكار عبر "تويتر"

مجدي كامل عن شويكار " الأم الحنون والأخت الصديقة "

نقابة المهن التمثيلية تكشف "للفجر الفني" عن موعد تشييع جنازة شويكار

محمد إمام ينعى وفاة الفنانة شويكار

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:40 م

7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات 2020.. اعرفها

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

01:47 م

بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفاجئ فايلر بصفقة جديدة

05:02 م

ميسي يصدم برشلونة ويرفض الموهوب

05:01 م

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

01:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان