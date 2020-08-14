عمرو محمود ياسين ينعى وفاة شويكار عبر "فيس بوك"

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أعرب الفنان عمرو محمود ياسين، عن حزنه الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



حيث قام "ياسين " بنشر صورة لها وعلق عليها قائلًا:" رحيل الفنانة الكبيره شويكار، انا لله وانا اليه راجعون".



في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".



وكشف الفنان إيهاب فهمي لـ "الفجر الفني" عن موعد تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير ويكون غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.

