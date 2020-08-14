محمد فؤاد ينعى وفاة الفنانة شويكار

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:01 م
شويكار
شويكار
فايقة محمد عادل
أعرب النجم محمد فؤاد ، عن حزنه الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فؤاد : إن لله وإن إليه راجعون ، أنعي ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنانة الغالية علينا وعلي كل مصر والوطن العربي الراقية والجميلة جدا شويكار ، رحمها الله وأسكنها فسيج جناته.

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

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