محمد فؤاد ينعى وفاة الفنانة شويكار
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 05:01 م
فايقة محمد عادل
أعرب النجم محمد فؤاد ، عن حزنه الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك.
وكتب محمد فؤاد : إن لله وإن إليه راجعون ، أنعي ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنانة الغالية علينا وعلي كل مصر والوطن العربي الراقية والجميلة جدا شويكار ، رحمها الله وأسكنها فسيج جناته.
وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".
وكتب محمد فؤاد : إن لله وإن إليه راجعون ، أنعي ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنانة الغالية علينا وعلي كل مصر والوطن العربي الراقية والجميلة جدا شويكار ، رحمها الله وأسكنها فسيج جناته.
وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".