محمد فؤاد ينعى وفاة الفنانة شويكار

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أعرب النجم محمد فؤاد ، عن حزنه الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك.



وكتب محمد فؤاد : إن لله وإن إليه راجعون ، أنعي ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنانة الغالية علينا وعلي كل مصر والوطن العربي الراقية والجميلة جدا شويكار ، رحمها الله وأسكنها فسيج جناته.



وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".