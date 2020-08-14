إنچي علاء تنعى وفاة النجمة القديرة شويكار

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:58 م
شويكار
شويكار
فايقة محمد عادل
أعربت الإستايلست إنچي علاء ، عن حزنها الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك.

وكتبت إنچي علاء : وداعا شويكار كنت بحبها اوي كإنسانة طيبة وراقية وبموت فيها كفنانة مميزة ومبدعة.

وتابعت : فقدنا سيدة جميلة وفنانة قديرة لن تعوض.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبر أهلها ، انا لله وانا اليه راجعون.

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

أخبار تهمك

بعد إجراء ماراثون الشيوخ.. مصطفى ثابت يقترح عقد الانتخابات إليكترونيا (فيديو)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مرتضى منصور بعد عقوبة كهربا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يفكر في رد صفعة رمضان إلى بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

ميسي يصدم برشلونة ويرفض الموهوب

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يُبلغ لاعبه بالرحيل ويطالبه بتحديد موقفه

منذ ساعة و 15 دقيقة

بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفاجئ فايلر بصفقة جديدة

منذ 42 دقيقة

7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات 2020.. اعرفها

منذ ساعة

أول رد فعل من الخطيب على عقوبة كهربا لصالح الزمالك

منذ 35 دقيقة

الكشف عن مفاجأة صالح جمعة لـ"فايلر" قبل قمة الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ يوم

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

منذ حوالي 13 ساعة

ننشر أقوال طبيب السجن في واقعة وفاة عصام العريان

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من الكهرباء على تحصيل المستحقات المتراكمة وفق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:40 م

7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات 2020.. اعرفها

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

01:47 م

بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفاجئ فايلر بصفقة جديدة

05:02 م

ميسي يصدم برشلونة ويرفض الموهوب

05:01 م

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

01:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان