إنچي علاء تنعى وفاة النجمة القديرة شويكار

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أعربت الإستايلست إنچي علاء ، عن حزنها الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك.



وكتبت إنچي علاء : وداعا شويكار كنت بحبها اوي كإنسانة طيبة وراقية وبموت فيها كفنانة مميزة ومبدعة.



وتابعت : فقدنا سيدة جميلة وفنانة قديرة لن تعوض.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبر أهلها ، انا لله وانا اليه راجعون.



وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".