هاني رمزي عن وفاة شويكار.." هتوحشينا يا فنانة يا عظيمة"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:57 م
شويكار
شويكار
مصطفى فكيه
أعرب الفنان هاني رمزي، عن حزنه الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات الشهير "تويتر".

حيث قام "رمزي " بنشر صورة لها وعلق عليها قائلًا:" البقاء لله هتوحشينا يا فنانه يا عظيمه الله يرحمك #شويكار".

في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

وكشف الفنان إيهاب فهمي لـ "الفجر الفني" عن موعد تشيع جثمان الفنانة شويكار الى مثواه الأخير ويكون غدا السبت عقب صلاة الظهر، وسيتم دفنها في مقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.
هاني رمزي عن وفاة شويكار.." هتوحشينا يا فنانة يا عظيمة"
هاني رمزي عن وفاة شويكار.." هتوحشينا يا فنانة يا عظيمة"
هاني رمزي عن وفاة شويكار.." هتوحشينا يا فنانة يا عظيمة"
هاني رمزي عن وفاة شويكار.." هتوحشينا يا فنانة يا عظيمة"

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وفاة شويكار هاني رمزي شويكار الفنانة شويكار

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