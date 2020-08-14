بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفاجئ فايلر بصفقة جديدة

يخطط جهاز الكرة بالنادى الأهلى مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، لتقديم بعض المقترح لسد العجز فى بعض المراكز بفريق الأول لكرة القدم.





وقد وعد جهاز الكرة بالنادي الأهلي السويسري بالتعاقد مع لاعب أجنبى فى الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لسد الفجوة التي تسبب بها رمضان صبحى، جناح الفريق المعار من هيدرسفيلد الإنجليزى، الذى قرر الرحيل إلى صفوف بيراميدز في مطلع الصيف.





وخلال الساعات القليلة المقبلة ستقوم إدارة النادى الأهلى بعرض بعض من الأسماء على المدير الفنى، لتوقيع صفقة مع أحد اللاعبين الأجانب.



