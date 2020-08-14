سلسلة وثائقية.. ميلاد جواد يكشف تفاصيل "الملاكم"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:10 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشف الملاكم والإعلامي ميلاد جواد، عن تفاصيل برنامجه الجديد الملاكم، والذي سينطلق مطلع شهر سبتمبر المقبل، ومن المنتظر عرضه على احدى القنوات الرياضية العربية، حيث سيتم عرضه بشكل أسبوعي.

 

وأكد ميلاد جواد أن البرنامج يندرج تحت فئة البرامج الوثائقية، حيث تم تسجيل الحلقات مع عدد كبير من نجوم الملاكمة الكبار أو عائلاتهم وأصدقائهم في حالة وفاة البطل، حيث تم تسجيل عدد من الحلقات عن بعض أبطال الملاكمة مثل الأسطورة محمد علي كلاي، وچورچ فورمان وسوني ليستون وألكسندر بوفيتكين، وأنتوني جوشوا، وأندية رويز، وأوليغ ماسكايف وأوليفر ماكول.

 

وأضاف أن حلقات البرنامج تم تسجيلها قبل انتشار جائحة كورونا في عدد من دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وسويسرا وفرنسا وإيطاليا وبعض دول أمريكا اللاتينية، ولكن توقفت أعمال المونتاج بسبب جائحة كورونا، ولكن عقب هدوء الوضع تم استئناف عمليات المونتاج حتى تم الاستقرار على موعد الإذاعة.

 

يذكر أن ميلاد جواد ملاكم عربي شارك في عدد من البطولات الأولمبية مثل دورة أثينا 2004 ودورة بكين 2008، كمان فاز بعدد من البطولات الهامة مثل بطولة العالم للملاكمة وبطولات الرابطة العالمية للملاكمة في وزن بانتام.

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