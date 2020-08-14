"وداعا دلوعة الشاشة".. منه فضالي تنعى وفاة شويكار

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أعربت الفنانة منه فضالي ، عن حزنها الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.



وكتبت منه فضالي : وداعا نجمة الزمن الجميل ، وداعا دلوعة الشاشة وداعا شويكار ، إن لله وإن إليه راجعون.



وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".