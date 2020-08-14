وفاة و531 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا و260 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة، أن حالة الوفاة كانت لمريضة 72 عاماً من مدينة الخليل، وأعلن عنها مساء أمس، فيما تم إجراء 2708 فحوصات مخبرية لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مختلف المحافظات، وفق وكالة معا الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في محافظة الخليل 168، محافظة نابلس 11، محافظة بيت لحم 25، محافظة قلقيلية 44، محافظة رام الله والبيرة 34، محافظة جنين 1، محافظة أريحا والأغوار 4، محافظة سلفيت 4، محافظة طوباس 1، قطاع غزة 1، محافظة القدس 238، بينها 188 داخل مدينة القدس.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظة الخليل 170، محافظة نابلس 12، محافظة جنين 14، مدينة القدس 64.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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