مجدي كامل عن شويكار " الأم الحنون والأخت الصديقة "

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أعرب الفنان مجدي كامل ، عن حزنه الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.



وكتب مجدي كامل : وداعا النجمة الكبيرة شويكار والقلب الكبير ، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة ، الأم الحنون والأخت الصديقة ، أسالكم الدعاء.



وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".