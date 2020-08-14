مجدي كامل عن شويكار " الأم الحنون والأخت الصديقة "

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:14 م
شويكار
شويكار
فايقة محمد عادل
أعرب الفنان مجدي كامل ، عن حزنه الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وكتب مجدي كامل : وداعا النجمة الكبيرة شويكار والقلب الكبير ، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة ، الأم الحنون والأخت الصديقة ، أسالكم الدعاء.

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

أخبار تهمك

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع مايسترو الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ بجامعة زويل يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من الكهرباء على تحصيل المستحقات المتراكمة وفق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إجراء ماراثون الشيوخ.. مصطفى ثابت يقترح عقد الانتخابات إليكترونيا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ 36 دقيقة

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. وفاة الفنانة القديرة شويكار

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلق على عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ورطة مالية كبيرة تضرب ريال مدريد

منذ ساعة و 17 دقيقة

ننشر أقوال طبيب السجن في واقعة وفاة عصام العريان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الوداد المغربي يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الأهلي

منذ 42 دقيقة

الأهلي يفكر في رد صفعة رمضان إلى بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ يوم

مفاجأة.. رونالدو ضحية بقاء ديبالا في يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

01:38 م

الأهلي يفكر في رد صفعة رمضان إلى بيراميدز

04:00 م

مفاجأة.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

03:49 م

ننشر أقوال طبيب السجن في واقعة وفاة عصام العريان

02:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان