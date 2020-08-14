مجدي كامل عن شويكار " الأم الحنون والأخت الصديقة "
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:14 م
فايقة محمد عادل
أعرب الفنان مجدي كامل ، عن حزنه الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.
وكتب مجدي كامل : وداعا النجمة الكبيرة شويكار والقلب الكبير ، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة ، الأم الحنون والأخت الصديقة ، أسالكم الدعاء.
وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".
وكتب مجدي كامل : وداعا النجمة الكبيرة شويكار والقلب الكبير ، ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة ، الأم الحنون والأخت الصديقة ، أسالكم الدعاء.
وفي سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".