هند صبري عن شويكار.. "أمتعت الوطن العربي كله"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:13 م
شويكار
شويكار
مصطفى فكيه
أعربت الفنانة هند صبري، عن حزنها الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات الشهير "تويتر".

حيث قامت "صبري" بنشر صورة لها وعلقت عليها قائلةً:" رحم الله الفنانة الكبيرة شويكار التي امتعت الوطن العربي كله لأكثر من ستين عاما بادوارها المتنوعة والمختلفة #شويكار".

في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".
هند صبري عن شويكار.. "أمتعت الوطن العربي كله"
هند صبري عن شويكار.. "أمتعت الوطن العربي كله"

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