صراع إنجليزي فرنسي على نجم بايرن ميونخ

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في الحصول على خدمات الإسباني تياجو ألكانتارا نجم خط وسط بايرن ميونخ الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأشار موقع Le 10 Sport الفرنسي إلى أن عقد ألكانتارا البالغ من العمر 29 عامًا ينتهي مع العملاق البافاري في صيف 2021 وأن بايرن ميونخ كان قد أكد على رغبة النجم الإسباني بالرحيل وحددوا سعره البالغ حوالي 30 مليون يورو.





وأكد الموقع الفرنسي أن كلا من مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي مهتمان بالتعاقد مع ألكانتارا في الميركاتو الصيفي الحالي.



