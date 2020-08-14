بكلمات مؤثرة.. لقاء الخميسي تنعى وفاة النجمة شويكار

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أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة النجمة القديرة شويكار وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كاتبة : البقاء لله تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة شويكار ، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان.



وحرص عدد كبير من النجوم والإعلاميين علي نعي الراحلة شويكار منهم الفنانة لقاء الخميسي ، حيث نشر صورة لها عير صفحتها الرسمية بإنستجرام وكتبت : سيدتي الجميلة شكرا شكرا لكل لحظة متعة وسعادة وضحكة من القلب ومحبة وفن راقي عشناها معك ، رحمك الله يا جميلة الجميلات ورضي عنك وأنعمك برحمته وحبه.



ورحلت الفنانة القديرة شويكار منذ قليل بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .