رانيا يوسف تنعى وفاة الراحلة شويكار عبر "تويتر"

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أعربت الفنانة رانيا يوسف، عن حزنها الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات الشهير "تويتر".



حيث قامت "يوسف" بنشر صورة لها وعلقت عليها قائلةً:" وداعا الفنانة القديرة شويكار، انا لله وانا اليه راجعون".



في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

