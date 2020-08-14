كبير باحثين بالأزهر: الإسلام شرع الخطبة من أجل أن يدرس الطرفان بعضهما (فيديو)

قال طارق عبد السميع، كبير باحثين بالأزهر، إن الإسلام شرّع الخِطبة من أجل أن يدرس كل طرف شريكه الآخر.





وأضاف "عبد السميع" خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يجب أن يكون هناك توافق بين الطرفين الذين يرغبان في الزواج.





وتابع: أن الحياة الزوجية مشتركة بين الطرفين، وتحديد أي إطار لها مثل الزواج من أجل المال أو الشهوة أو غيرها، يؤدي إلى فشله.







