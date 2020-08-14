نظام غذائي بسيط يفقدك 10 كيلو جرامات من وزنك خلال شهر واحد

يساعد تغيير نمط الحياة والنظام الغذائي اليومي على فقدان الوزن بشكل سريع، حيث يمكن الاعتماد على الأطعمة الصحية خلال اليوم وممارسة الرياضة من أجل الحصول على جسم مثالي ممشوق القوام.





ويحتاج فقدان 10 كيلو جرام من الوزن خلال شهر واحد إلى تقليل السعرات الحرارية الموجودة بالأطعمة التي يتم تناولها على مدار اليوم، بحيث يتمكن الجسم من حرق الدهون، ويجب الاستغناء في هذه الحالة عن 550- 1000 سعر حراري، وفقًا لما جاء بموقع "Live strong" الصحي.





كم السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم

يتوقف عدد السعرات الحرارية التي يجب اكتسابها يوميًا لفقدان الوزن على عدة عوامل، تشمل:





- كفاءة عملية التمثيل الغذائي بالجسم.

- معدل النشاط اليومي.

- وزن الشخص.





ويأخذ في الاعتبار عدم تناول أقل من 1200 سعر حراري للنساء، و1800 سعر حراري للرجال، حيث تؤدي قلة السعرات الحرارية المكتسبة طوال اليوم إلى بطء عملية التمثيل الغذائي بالجسم، وتقليل فرص فقدان الوزن.









من جانب آخر، يُراعى الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم أيضًا، وعلى رأسها البروتين والألياف، للمساعدة على زيادة الشعور بالشبع والامتلاء.





كيف تفقد 10 كيلو جرام خلال شهر واحد؟

ويمكن اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على تناول 3 وجبات مع 2 وجبة سناكس في اليوم، إضافة إلى شرب كمية وفيرة من المياه، وممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة، مثل المشي، أو ركوب الدراجات، أو تمارين الأيروبكس.





النظام الغذائي





وجبة الإفطار

2 بيضة مسلوقة + شريحة واحدة توست أسمر + بولة صغيرة من الكانتلوب.





وجبة سناكس

كوب زبادي + ثمرة فاكهة.





وجبة الغداء

شوربة خالية من الدسم + شريحة صدور دجاج مشوي + طبق سلطة متنوعة.





وجبة سناكس

ثمرة خضار طازج + قطعة جبن قريش.





وجبة العشاء

شريحة سلمون + ثمرة بطاطس مشوية في الفرن.



