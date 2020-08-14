نظام غذائي بسيط يفقدك 10 كيلو جرامات من وزنك خلال شهر واحد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:55 م
خسارة الوزن
خسارة الوزن
يساعد تغيير نمط الحياة والنظام الغذائي اليومي على فقدان الوزن بشكل سريع، حيث يمكن الاعتماد على الأطعمة الصحية خلال اليوم وممارسة الرياضة من أجل الحصول على جسم مثالي ممشوق القوام.

ويحتاج فقدان 10 كيلو جرام من الوزن خلال شهر واحد إلى تقليل السعرات الحرارية الموجودة بالأطعمة التي يتم تناولها على مدار اليوم، بحيث يتمكن الجسم من حرق الدهون، ويجب الاستغناء في هذه الحالة عن 550- 1000 سعر حراري، وفقًا لما جاء بموقع "Live strong" الصحي.

كم السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم
يتوقف عدد السعرات الحرارية التي يجب اكتسابها يوميًا لفقدان الوزن على عدة عوامل، تشمل:

- كفاءة عملية التمثيل الغذائي بالجسم.
- معدل النشاط اليومي.
- وزن الشخص.

ويأخذ في الاعتبار عدم تناول أقل من 1200 سعر حراري للنساء، و1800 سعر حراري للرجال، حيث تؤدي قلة السعرات الحرارية المكتسبة طوال اليوم إلى بطء عملية التمثيل الغذائي بالجسم، وتقليل فرص فقدان الوزن.


من جانب آخر، يُراعى الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم أيضًا، وعلى رأسها البروتين والألياف، للمساعدة على زيادة الشعور بالشبع والامتلاء.

كيف تفقد 10 كيلو جرام خلال شهر واحد؟
ويمكن اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على تناول 3 وجبات مع 2 وجبة سناكس في اليوم، إضافة إلى شرب كمية وفيرة من المياه، وممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة، مثل المشي، أو ركوب الدراجات، أو تمارين الأيروبكس.

النظام الغذائي

وجبة الإفطار
2 بيضة مسلوقة + شريحة واحدة توست أسمر + بولة صغيرة من الكانتلوب.

وجبة سناكس
كوب زبادي + ثمرة فاكهة.

وجبة الغداء
شوربة خالية من الدسم + شريحة صدور دجاج مشوي + طبق سلطة متنوعة.

وجبة سناكس
ثمرة خضار طازج + قطعة جبن قريش.

وجبة العشاء
شريحة سلمون + ثمرة بطاطس مشوية في الفرن.

ويُراعى الابتعاد تمامًا عن تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالدهون المتحولة مثل المقليات، فضلًا عن المخبوزات، ومشروبات الصودا، وغيرها من الأطعمة غير الصحية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نظام غذائي دايت خسارة الوزن انقاص الوزن الصحة

أخبار تهمك

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع مايسترو الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ يوم

أستاذ بجامعة زويل يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الوداد المغربي يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الأهلي

منذ 33 دقيقة

ورطة مالية كبيرة تضرب ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

بعد إجراء ماراثون الشيوخ.. مصطفى ثابت يقترح عقد الانتخابات إليكترونيا (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

فايلر يصدم نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلق على عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أول رد من الكهرباء على تحصيل المستحقات المتراكمة وفق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. وفاة الفنانة القديرة شويكار

منذ ساعة

مفاجأة.. رونالدو ضحية بقاء ديبالا في يوفنتوس

منذ ساعة الا ربع

ننشر أقوال طبيب السجن في واقعة وفاة عصام العريان

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

جربي "التين" لإنقاص وزنك

تعرفي على رجيم "التفاح الأخضر" لإنقاص الوزن

تعرفي على فوائد "البروكلي" في انقاص الوزن

طرق ستساعدكِ حرق السعرات الحرارية الزائدة في الجسم

هذا ما يحدث عندما تتخلين عن الرغبة في إنقاص وزنكِ

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

01:38 م

مفاجأة.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

03:49 م

مفاجأة.. رونالدو ضحية بقاء ديبالا في يوفنتوس

03:29 م

ننشر أقوال طبيب السجن في واقعة وفاة عصام العريان

02:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان