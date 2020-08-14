عمر متولى عن شويكار .. "فنانة كبيرة وعظيمة"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:07 م
شويكار
شويكار
مصطفى فكيه
أعرب الفنان عمر متولي، عن حزنه الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات الشهير "تويتر".

وقال الفنان عمر متولى:" فنانة كبيرة وعظيمة ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته، خالص التعازي في وفاة الفنانة الكبيرة #شويكار، إنا لله وإنا إليه راجعون".

في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

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