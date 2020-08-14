مفاجأة.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:49 م
ديبالا
ديبالا
علي ماهر حلمي
ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب بقوة فى حدوث صفقة تبادلية بينه وبين نظيره نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وقالت التقارير الصحفية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد يرغب فى ضم النجم الدولي الأرجنتيني ديبالا خلال هذا الصيف لتعزيز خط هجوم النادي الملكي بالموسم الجديد.


وأضافت التقارير أن ريال مدريد لا يمانع من ادخال كل من إيسكو و اسينسيو فى هذه الصفقة للحصول على خدمات ديبالا من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.


يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب بقوة فى تعزيز خط هجوم النادي فى الموسم الجديد لاستعادة لقب بطولة دوري أبطال أوروبا من جديد والحفاظ على بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

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