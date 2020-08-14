سأفتقدك كثيراً.. رامي رضوان ينعي وفاة الراحلة شويكار

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة النجمة القديرة شويكار وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كاتبة : البقاء لله تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة شويكار ، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان.


وحرص عدد كبير من النجوم والإعلاميين علي نعي الراحلة شويكار منهم الإعلامي رامي رضوان ، حيث نشر صورة لها عير صفحته بإنستجرام وعبر عن حزنه الشديد لرحيلها وكتب : جميلة الروح والطلة صانعة البهجة بفنها وفي حياتها لمن حولها محظوظ اننا التقينا عدة مرات وتحدثت مع نجمة أعشقها منذ الصغر .


وتابع: وزاد عشقي بالتعرف عليها كإنسانة يملأ قلبها وروحها الجمال ، سأفتقدك كثيرا.


ورحلت الفنانة القديرة شويكار، منذ قليل بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .

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