أحمد فهمي ينعي وفاة الفنانة شويكار
الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:48 م
مصطفى فكيه
أعرب الفنان أحمد فهمي، عن حزنه الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات الشهير "تويتر".
وقال الفنان أحمد فهمي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي في وفاة الفنانة الكبيرة #شويكار".
في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".
وقال الفنان أحمد فهمي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي في وفاة الفنانة الكبيرة #شويكار".
في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".
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