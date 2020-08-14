22 لاعبا في قائمة مصر المقاصة استعدادًا لمواجهة الزمالك

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:46 م
مصرالمقاصة
مصرالمقاصة
علي نبوي ومحمد جمال
اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 19 للدوري.


وضمت القائمة كلا من: أحمد عادل ومحمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي وعاصم سعيد ومحمد دبش وأحمد محسن ومحمد دسوقي وعصام صبحي وأحمد ياسين وأحمد صبيحة ومحمد رمضان وصلاح ريكو وخالد أوتشو ومحمد توني وأحمد مرشوح ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وعبد الله مجدي وأودو موسيس وصلاح أمين. 


ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مرانه الختامي مساء اليوم استعدادا لمباراة الزمالك على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، على أن ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة عقب نهاية المران في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.

أخبار تهمك

مفاجأة.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ نصف ساعة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلق على عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأة.. رونالدو ضحية بقاء ديبالا في يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

أول رد من الكهرباء على تحصيل المستحقات المتراكمة وفق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد إجراء ماراثون الشيوخ.. مصطفى ثابت يقترح عقد الانتخابات إليكترونيا (فيديو)

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يفكر في رد صفعة رمضان إلى بيراميدز

منذ 18 دقيقة

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع مايسترو الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ننشر أقوال طبيب السجن في واقعة وفاة عصام العريان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الوداد المغربي يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الأهلي

منذ 36 دقيقة

أستاذ بجامعة زويل يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. وفاة الفنانة القديرة شويكار

منذ ساعة و 6 دقيقة

ورطة مالية كبيرة تضرب ريال مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

01:38 م

مفاجأة.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

03:49 م

مفاجأة.. رونالدو ضحية بقاء ديبالا في يوفنتوس

03:29 م

ننشر أقوال طبيب السجن في واقعة وفاة عصام العريان

02:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان