عاجل.. الوداد المغربي يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الأهلي

أعلن نادي الوداد المغربي أن التحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا أكدت تسجيل 5 إصابات مؤكدة، داخل صفوف الفريق.





وأكد نادي الوداد بأن إصابة 5 أفراد الفريق الذي يتواجد بالعاصمة الرباط، من بينهم ثلاثة لاعبي الوداد البيضاوي وهم اسماعيل الحداد، بدر كدارين وإبراهيم نجم الدين، بالإضافة إلى عضو من الطاقم التقني.









جدير بالذكر أن الوداد الرياضي كان على موعد لملاقاة الجيش الملكي في كلاسيكو المغرب ضمن الجولة الـ22 من الدوري المغربي للمحترفين في التاسعة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.





وسيواجه فريق الوداد نظيره الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل في لقاء الذهاب، ويقام لقاء الإياب يوم 2 من شهر أكتوبر المقبل.