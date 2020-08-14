عاجل.. الوداد المغربي يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الأهلي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:43 م
الوداد المغربي
الوداد المغربي
الفجر الرياضي
أعلن نادي الوداد المغربي أن التحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا أكدت تسجيل 5 إصابات مؤكدة، داخل صفوف الفريق.

وأكد نادي الوداد بأن إصابة 5 أفراد الفريق الذي يتواجد بالعاصمة الرباط، من بينهم ثلاثة لاعبي الوداد البيضاوي وهم اسماعيل الحداد، بدر كدارين وإبراهيم نجم الدين، بالإضافة إلى عضو من الطاقم التقني.


جدير بالذكر أن الوداد الرياضي كان على موعد لملاقاة الجيش الملكي في كلاسيكو المغرب ضمن الجولة الـ22 من الدوري المغربي للمحترفين في التاسعة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.

وسيواجه فريق الوداد نظيره الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل في لقاء الذهاب، ويقام لقاء الإياب يوم 2 من شهر أكتوبر المقبل.

أخبار تهمك

عاجل .. وفاة الفنانة القديرة شويكار

منذ ساعة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ يوم

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع مايسترو الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الوداد المغربي يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يعلق على عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بعد إجراء ماراثون الشيوخ.. مصطفى ثابت يقترح عقد الانتخابات إليكترونيا (فيديو)

منذ ساعة و 20 دقيقة

أول رد من الكهرباء على تحصيل المستحقات المتراكمة وفق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ بجامعة زويل يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجأة.. رونالدو ضحية بقاء ديبالا في يوفنتوس

منذ ساعة الا ربع

فايلر يصدم نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر أقوال طبيب السجن في واقعة وفاة عصام العريان

منذ أقل من ساعتين

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

ورطة مالية كبيرة تضرب ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

01:38 م

مفاجأة.. رونالدو ضحية بقاء ديبالا في يوفنتوس

03:29 م

مفاجأة.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

03:49 م

ننشر أقوال طبيب السجن في واقعة وفاة عصام العريان

02:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان