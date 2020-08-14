الفنان نبيل الحلفاوي ينعي الراحلة شويكار عبر "تويتر"

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أعرب الفنان نبيل الحلفاوي، عن حزنه الشديد بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات الشهير "تويتر".





وقال الفنان نبيل الحلفاوي:"نقلت أسلوبها الخاص في الحديث من حياتها إلى المسرح والشاشة مع بعض الإضافات البسيطة فخلقت بهذا الأداء النمطي حالة من البهجة والحضور الجذاب تميزت بهما طوال مشوارها الفني، رحم الله الفنانة شويكار، وخالص العزاء لأسرتها وذويها".





في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، وفاة الممثلة الكبيرة شويكار، إذ نعتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قائلةً:"البقاء لله تنعى نقابة المهن التمثيلية‬.. وفاة " الفنانة الكبيره شويكار" ‫رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان‬".

