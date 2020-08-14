الأوقاف: إحلال وتجديد 2500 مسجد خلال الفترة الماضية (فيديو)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:06 م
الشيخ جابر طايع
الشيخ جابر طايع
هدى عبدالرازق
قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة قامت بهدم وإحلال وتجديد 2500 مسجد خلال الفترة الماضية، حيث كان هناك 3500 مسجد كانوا مغلقين غلاقا تاما، وانخفض العدد الآن إلى 1000 مسجد.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الوزارة أرسلت معاينة إلى مسجد الحسين بقرية تل الزوكى، التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج لتطويره وادراجة في خطة الإحلال والتجديد.

وأضاف: سيتم صرف الاعتماد المالي لإحلال المسجد فور توافر الموارد اللازمة، لافتا أن الوزارة تعمل من أجل خدمة بيوت الله.


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الكلمات المفتاحية

مسجد سوهاج الأوقاف الإحلال والتجديد

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