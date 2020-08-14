هل يجوز تخفيف الحاجب لنفور الناس من شكله؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:42 م
تخفيف الحاجب
تخفيف الحاجب
هل يجوز تخفيف الحاجب لنفور الناس من شكله؟.. سؤال أجاب عليه الشيخ عويضه عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، قائلًا إنه يجوز تخفيف الحواجب حتى تجعلة الشئ المقبول المعتاد، منوها بأن الشئ المعتاد في ذلك الأمر لا شئ به.

وأضاف عثمان، عبر فيديو نشرته دار الافتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، بأن النامصة في ذلك الأمر هى التى تزيل الحاجب وترسم مكانه للتجمل الزائد.

وأوضح أمين الفتوى أن التهذيب هنا هو الذي يجعل المرأة مقبولة أمام الخاطب أو أمام قرينتها من السيدات لكي لا ينفر منها أحد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تخفيف الحاجب امين الفتوى الشيخ عويضة عثمان الافتاء

أخبار تهمك

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ يوم

ورطة مالية كبيرة تضرب ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الوداد المغربي يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الأهلي

منذ 34 دقيقة

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع مايسترو الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من الكهرباء على تحصيل المستحقات المتراكمة وفق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ بجامعة زويل يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بعد إجراء ماراثون الشيوخ.. مصطفى ثابت يقترح عقد الانتخابات إليكترونيا (فيديو)

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

ننشر أقوال طبيب السجن في واقعة وفاة عصام العريان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يعلق على عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

فايلر يصدم نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. رونالدو ضحية بقاء ديبالا في يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

عاجل .. وفاة الفنانة القديرة شويكار

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

ما حكم الصلاة والإنسان جالس؟

هل العنوسة أفضل أم الزواج برجل في سن الأب؟.. أمين الفتوى يجيب

"الإفتاء": يجوز قص الشعر الطويل بحواجب الرجال

الإفتاء يوضح حكم العمل مع مدير مرتشي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

01:38 م

مفاجأة.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وريال مدريد

03:49 م

مفاجأة.. رونالدو ضحية بقاء ديبالا في يوفنتوس

03:29 م

ننشر أقوال طبيب السجن في واقعة وفاة عصام العريان

02:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان