هل يجوز تخفيف الحاجب لنفور الناس من شكله؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز تخفيف الحاجب لنفور الناس من شكله؟.. سؤال أجاب عليه الشيخ عويضه عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، قائلًا إنه يجوز تخفيف الحواجب حتى تجعلة الشئ المقبول المعتاد، منوها بأن الشئ المعتاد في ذلك الأمر لا شئ به.





وأضاف عثمان، عبر فيديو نشرته دار الافتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، بأن النامصة في ذلك الأمر هى التى تزيل الحاجب وترسم مكانه للتجمل الزائد.





وأوضح أمين الفتوى أن التهذيب هنا هو الذي يجعل المرأة مقبولة أمام الخاطب أو أمام قرينتها من السيدات لكي لا ينفر منها أحد.



