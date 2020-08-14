ولي أمر طالب بالشهادة البريطانية: أولادنا أصيبوا بحالة إحباط وخيبة أمل (فيديو)

قال مصطفى على الدين أحد أولياء طلاب الشهادة البريطانية، إن الطلاب تعرضوا لظلم كبير من جامعة كامبريدج، لافتا أن التقييم سيتم على أساس نسب النجاح خلال 3 سنوات وهذا غير عادل.





وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الطلاب أصيبوا بحالة إحباط كبيرة وخيبة أمل وجميع أحلام الطلاب أصبحت سراب وتبخرت.





وأضاف، أن أعداد الطلاب في المراحل المختلفة يصل إلى 50 ألف طالب، لافتا أن قامت بتقييم ظالم ومخالف لمستوى الطلاب الحقيقي، ومنحت تقديرات متدنية جدا بناء على تقييم الطالب حسب تاريخ المدرسة المقيد بها الطالب في المواد، وليس حسب تاريخ كل طالب على حدة في كل مادة متقدم لها.



