وداعا سيدتي الجميلة.. رانيا محمود ياسين تنعي وفاة الراحلة شويكار

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة النجمة القديرة شويكار، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كاتبة: البقاء لله تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة شويكار ، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان.


وحرص عدد كبير من النجوم علي نعي الراحلة منهم النجمة رانيا محمود ياسين وكتبت: أنعي بمزيد من الحزن والأسي حبيبة الملايين الرقيقة الجميلة المحترمة أشيك الستات الفنانة الكبيرة شويكار ، استغفر الله العظيم ، إن لله وإن إليه راجعون ، وداعا سيدتي الجميلة.


ورحلت الفنانة القديرة شويكار منذ قليل بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز 85 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض .

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