"غازتك" تنجح في تحويل سيارات النقل الثقيل للغاز الطبيعي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
قال المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس الشركة المصرية الدولية للتكنولوجيا الغاز، إحدى شركات قطاع البترول، إنه في إطار جهود شركة المتواصلة لتطوير تقنيات تحويل السيارات بالغاز الطبيعى لمواكبة استراتيجية وزارة البترول للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بمختلف أنواع السيارات والمركبات، قام فريق إدارة التحويل بتحويل أول سيارة نقل ثقيل تعمل بالديزل للعمل بالغاز الطبيعى.
 
وذكر المهندس عبد الفتاح فرحات، أن المركبة التى تم تحويلها هى سيارة نقل ثقيل مزودة بمحرك عملاق سعة 12000 سى سى وقدرة 394 حصانا، وقد أثبتت التجارب الأولية نجاح عملية تشغيلها بالوقود المزدوج (غاز طبيعى – ديزل) حيث وصلت نسبة توفير الديزل في هذه التجارب الأولية إلى ٣٠٪، وقد تم تجربة السيارة بحمولة تزيد عن ٢٥ طنا.
 
 
وأضاف رئيس غازتك أن هذه هى أول تجربة لتحويل أكبر محرك في مصر للعمل بالغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن يؤدى النجاح فى تحويل مثل هذه النوعية من سيارات النقل الثقيل العاملة بالديزل إلى الإسهام بفعالية فى البدء فى استخدام الغاز الطبيعى بمركبات النقل الثقيل والمتوسط العاملة بالديزل والتى يوجد أعداد كبيرة منها على مستوى الجمهورية.
 
 
تجدر الإشارة إلى أن المشروعات القومية الجارى دراسة آليات تنفيذها حالياً من قبل وزارات الدولة المختصة تتضمن إحلال عدد كبير من مركبات النقل الجماعى العاملة بالديزل بمركبات تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين وكذلك إنشاء عدد كبير من محطات التموين بالغاز الطبيعى فى مختلف المدن والمحافظات.
 
"غازتك" تنجح في تحويل سيارات النقل الثقيل للغاز الطبيعي
"غازتك" تنجح في تحويل سيارات النقل الثقيل للغاز الطبيعي
"غازتك" تنجح في تحويل سيارات النقل الثقيل للغاز الطبيعي
"غازتك" تنجح في تحويل سيارات النقل الثقيل للغاز الطبيعي
"غازتك" تنجح في تحويل سيارات النقل الثقيل للغاز الطبيعي
"غازتك" تنجح في تحويل سيارات النقل الثقيل للغاز الطبيعي
"غازتك" تنجح في تحويل سيارات النقل الثقيل للغاز الطبيعي
"غازتك" تنجح في تحويل سيارات النقل الثقيل للغاز الطبيعي
"غازتك" تنجح في تحويل سيارات النقل الثقيل للغاز الطبيعي
"غازتك" تنجح في تحويل سيارات النقل الثقيل للغاز الطبيعي

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