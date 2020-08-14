هل يعود رونالدو إلى إسبانيا من بوابة برشلونة ؟

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية إن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد الإسباني السابق تم عرضه بشكل متكرر في الفترة الأخيرة على برشلونة الإسباني في خطوة ضرورية قد تضعه إلى جانب ليونيل ميسي.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن النجم البرتغالي في طريقه للرحيل عن صفوف يوفنتوس الذي من المتوقع أن يتخلى عنه عقب موسمين بسبب راتب رونالدو الذي سيصل إلى 28 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كريستيانو رونالدو حصل في الفترة الأخيرة على جائزة لاعب العام في الفريق بعد حصوله على أكبر نسبة من تصويت الجماهير.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن رونالدو سجل 31 هدفا مع يوفنتوس في بطولة الدوري الإيطالي واحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف شيرو إيموبيلي نجم هجوم لاتسيو صاحب المركز الأول برصيد 36 هدفًا.

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