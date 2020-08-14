الأهلي يفكر في رد صفعة رمضان إلى بيراميدز

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

ذكرت مصادر صحفية، أن النادي الأهلي يفكر في خطف نجم بيراميدز، رداً على اقتراب الفريق من التعاقد مع رمضان صبحي، خلال الموسم المقبل.

 

وكان رمضان صبحي قد أعلن رسمياً، أنه سينتقل لصفوف بيراميدز خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء إعارته مع الأهلي من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

 

وبحسب مصادر مقربة من فريق بيراميدز، فإن أحد وكلاء اللاعبين عرض على الأهلي ضم اللاعب البوركيني إيريك تراوري، مهاجم بيراميدز.

 

وأوضح المصدر، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، ستقوم بعرض الأمر على المدرب السويسري رينيه فايلر، لاتخاذ القرار النهائي.

 

ويجيد تراوري اللعب في أكثر من مركز، مثل الجناح الهجومي وصانع الألعاب والمهاجم الصريح.

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