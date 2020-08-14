كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة مصر المقاصة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها غدا السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.









وضمت القائمة كلا من :





في حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبو جبل.





في خط الدفاع : محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالشافي و أحمد عيد وحاتم محمد .





في خط الوسط : فرجاني ساسي و طارق حامد ومحمد حسن وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم وحسام أشرف و أشرف بن شرقي .



