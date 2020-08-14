شاهد.. منه فضالي تشغل "إنستجرام" بصور مثيرة

شاركت الفنانة منة فضالى، جمهورها بعدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".









حيث ظهرت منه فضالى فى الصور بإطلالة صيفيه مثيرة، حيث كانت ترتدي توب أبيض كات، ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر "انستجرام".









في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.



