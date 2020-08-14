بعد الخسارة من باريس.. وكيل نجم أتلانتا يُلمح برحيله
ودع نادي أتلانتا الإيطالي بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي ، عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان في ملعب النور بهدفين مقابل هدف وحيد .
وفجر زينون ميلون
وكيل أعمال تيموثي كاستاني لاعب أتالانتا مفاجأة كبيرة لجماهير النادي الإيطالي ، بعدما
أعلن أن تلك المواجهة ستكون الأخير لموكله مع الفريق .
وفي تصريحات نقلتها
شبكة " فوتبول إيطاليا " قال ميلون " أدرس جميع الخيارات المقدمة لموكلي
، وربمي تكون تلك المواجهة هي الأخيرة له بقميص أتلانتا " .
واضاف "
: ’’اللاعب حتى يوم الأربعاء كان يركز على دوري أبطال أوروبا ولكن دعونا نرى كيف سيتطور
السوق’’.
وينتهي عقد الظهير
الأيمن البلجيكي مع أتلانتا في صيف عام 2021 ، لكن ربما قد نري خروج اللاعب عن الكالتشيو
هذا الصيف في حال رغبه الفريق الإيطالي في الاستفادة الماديه .
يذكر أن كاستاني
قد انتقل لأتالانتا قادمًا من جينك البلجيكي في صيف عام 2017 وخاض 96 مباراة خلال مواسمه
الثلاثة مع الفريق.