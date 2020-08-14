بعد الخسارة من باريس.. وكيل نجم أتلانتا يُلمح برحيله

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
محمود صبري

ودع نادي أتلانتا الإيطالي بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي ، عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان في ملعب النور بهدفين مقابل هدف وحيد .


وفجر زينون ميلون وكيل أعمال تيموثي كاستاني لاعب أتالانتا مفاجأة كبيرة لجماهير النادي الإيطالي ، بعدما أعلن أن تلك المواجهة ستكون الأخير لموكله مع الفريق .


وفي تصريحات نقلتها شبكة " فوتبول إيطاليا " قال ميلون " أدرس جميع الخيارات المقدمة لموكلي ، وربمي تكون تلك المواجهة هي الأخيرة له بقميص أتلانتا " .


واضاف " : ’’اللاعب حتى يوم الأربعاء كان يركز على دوري أبطال أوروبا ولكن دعونا نرى كيف سيتطور السوق’’.


وينتهي عقد الظهير الأيمن البلجيكي مع أتلانتا في صيف عام 2021 ، لكن ربما قد نري خروج اللاعب عن الكالتشيو هذا الصيف في حال رغبه الفريق الإيطالي في الاستفادة الماديه .


يذكر أن كاستاني قد انتقل لأتالانتا قادمًا من جينك البلجيكي في صيف عام 2017 وخاض 96 مباراة خلال مواسمه الثلاثة مع الفريق.

أخبار تهمك

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ أقل من ساعة

عاجل- فيفا يؤكد صحة موقف الأهلي في تعاقده مع كهربا

منذ 41 دقيقة

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع مايسترو الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يعلق على عقوبة كهربا

منذ أقل من ساعة

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ يوم

خبر سار لبايرن ميونيخ قبل مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

فايلر يصر على عودة نجمي الأهلي المعارين

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ بجامعة زويل يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

صحيفة إنجليزية تكشف قيمة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل ناري متوقع لمواجهة برشلونة وبايرن ميونيخ بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستقر على عودة القناص

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الكهرباء على تحصيل المستحقات المتراكمة وفق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يصدم نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

01:38 م

عاجل.. الأهلي يعلق على عقوبة كهربا

01:53 م

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع مايسترو الأهلي

01:01 م

أول رد من الكهرباء على تحصيل المستحقات المتراكمة وفق الأسعار الجديدة

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان