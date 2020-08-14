بعد الخسارة من باريس.. وكيل نجم أتلانتا يُلمح برحيله

ودع نادي أتلانتا الإيطالي بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي ، عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان في ملعب النور بهدفين مقابل هدف وحيد .





وفجر زينون ميلون وكيل أعمال تيموثي كاستاني لاعب أتالانتا مفاجأة كبيرة لجماهير النادي الإيطالي ، بعدما أعلن أن تلك المواجهة ستكون الأخير لموكله مع الفريق .





وفي تصريحات نقلتها شبكة " فوتبول إيطاليا " قال ميلون " أدرس جميع الخيارات المقدمة لموكلي ، وربمي تكون تلك المواجهة هي الأخيرة له بقميص أتلانتا " .





واضاف " : ’’اللاعب حتى يوم الأربعاء كان يركز على دوري أبطال أوروبا ولكن دعونا نرى كيف سيتطور السوق’’.





وينتهي عقد الظهير الأيمن البلجيكي مع أتلانتا في صيف عام 2021 ، لكن ربما قد نري خروج اللاعب عن الكالتشيو هذا الصيف في حال رغبه الفريق الإيطالي في الاستفادة الماديه .





يذكر أن كاستاني قد انتقل لأتالانتا قادمًا من جينك البلجيكي في صيف عام 2017 وخاض 96 مباراة خلال مواسمه الثلاثة مع الفريق.