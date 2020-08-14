قفزة قياسية بإنتاج الألمونيوم في الصين

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر

ارتفع إنتاج الألومنيوم في الصين لمستوى قياسي جديد خلال الشهر الماضي، حيث دفع الصعود لفترة ممتدة في الأسعار المحلية المصاهر لاستئناف الإنتاج.


وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في الصين، اليوم الجمعة، أن البلاد أنتجت نحو 3.10 مليون طن من الألومنيوم في يوليو/تموز الماضي، بزيادة حوالي 3.1 بالمائة عند المقارنة مع عام مضى.

وتجاوز بذلك إنتاج الألومنيوم الرقم القياسي المسجل في يونيو/حزيران والبالغ 3.051 مليون طن، ليقف عند مستوى قياسي مرتفع جديد.

أما على أساس شهري، فإن إنتاج الألومنيوم من جانب أكبر منتج للمعدن بالعالم كان أعلى بنحو 2.8 بالمائة في يوليو/تموز الماضي مقارنة مع الشهر السابق له.

وصعدت أسعار الألومنيوم في بورصة شنغهاي بنحو 7.9 بالمائة خلال يوليو/تموز الماضي ليكون الصعود الشهري الرابع على التوالي.

كما أن الأسعار وصلت لأعلى مستوياتها فيما يزيد عن عامين وسط تعافي قوي في الطلب داخل الصين في أعقاب تفشي وباء كورونا.

وكانت المرة الأخيرة التي ارتفعت فيها أسعار الألومنيوم في شنغهاي لمدة أربعة أشهر متتالية في أواخر عام 2006.

وفي الوقت نفسه، بلغ إنتاج الصين من 10 معادن غير حديدية بما في ذلك النحاس والألومنيوم والرصاص والزنك والنيكل، 5.08 مليون طن خلال يوليو الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو 3.3 بالمائة على أساس سنوي لكنه لم يشهد تغييراً يذكر على أساس شهري.

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