"أوبك+" تعدل موعد اجتماعها القادم

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر

 قالت ثلاثة مصادر بأوبك+ يوم الجمعة إن لجنة وزارية تابعة للمجموعة تراقب اتفاقها لخفض إمدادات النفط ستعقد اجتماعها الافتراضي المقبل في 19 أغسطس آب، بعد يوم من موعد مخطط في السابق، دون أن تذكر سبب تغيير الموعد، بحسب وكالة رويترز.

وتسدى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة النصح لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

وتخفض أوبك+ الإنتاج منذ مايو أيار لمواجهة تبعات جائحة كوفيد-19.

وفي الشهر الماضي، أوصت اللجنة بتخفيف الخفض اعتبارا من أول أغسطس آب إلى نحو 7.7 مليون برميل يوميا من خفض بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في السابق، بما يتماشى مع اتفاق لأوبك+ في وقت سابق. وجرى تنفيذ ذلك التعديل اعتبارا من الشهر الجاري.

كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال يوم الخميس إنه لا توجد مقترحات إضافية لتعديل الاتفاق.

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