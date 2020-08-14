أحدث 4 تحركات بشأن معدية الموت بالبحيرة.. اعرفها

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:12 م
موقع المعدية
موقع المعدية
أحمد القاسم
"معدية الموت".. هكذا أطلق الجميع على حادث معدية محافظة البحيرة خلال الساعات الأخيرة، بعد أن تتسبب في إزهاق أرواح العديد من المواطنين، وسط حالة من الحزن عمت المحافظة خاصة وأن من بين الضحايا عرسان كان يستعدون لحفل زفافهم.

كانت قرية دمشلي، شهدت فجر أمس الخميس، غرق معدية بترعة الرياح البحيري محملة بسيارتين، ونجح أهالي المنطقة في إنقاذ 3 أشخاص، فيما لقي 4 آخرين مصرعهم، وأعلنت محافظة البحيرة أن أسباب الحادث المبدئية هي انزلاق إحدى السيارتين وكانت محملة بمواد خاصة بالزراعة مما أدى إلى ميل العبارة وتعرضها للغرق.

وفي هذا الشأن، كشف حازم الأشموني سكرتير عام محافظة البحيرة، أن سائق سيارة نقل تعامل بأسلوب غير منضبط أدى إلى عدم اتزان السيارة على المعدية لأنها كانت تحمل كميات كبيرة من السماد العضوي وانقلاب السيارة أدى إلى انقلاب المعدية، لافتا إلى حمولة المعدية 58 طنا ولا مشكلة في حمولتها ولكن أسلوب السائق غير المنضبط أدى لوقوع الحادث.

وفيما يلي يكشف "الفجر" أبرز المستجدات التي طرأت على الواقعة التي أدت إلى حزن محافظة بأكملها الساعات الأخيرة:

- قوات الإنقاذ النهرى تمكنت من استخراج الجثة الرابعة، أخر ضحايا المعدية الغارقة، ويدعى محمود والمقيم بعزبة العرب عز الدين التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة المنوفية، على الفور تم استدعاء سيارة إسعاف، وجارى الانتهاء من محضر الشرطة لتسليمها لذويه.

- سلم اليوم على حازم زين العابدين صاحب معدية دميشلى بمحافظة البحيرة، نفسه للشرطة، والتى غرقت أمس فى الرياح البحيرى وتسببت فى غرق سيارتين على متنها 4 ضحايا.

- تم التنسيق بين محافظة البحيرة ووزارةالتضامن الإجتماعى، على زيادة الإعانة العاجلة لأسر ضحايا حادث غرق معدية، بقرية دمشلى بكوم حمادة إلى 20 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا المعدية الغارقة على الرياح البحيري أمام قرية دمشلي بمركز ومدينة كوم حمادة.

- وبعيدا عن الإعانات قررت وزارة التضامن الاجتماعي صرف 65 ألف جنيه للمتوفى فى حادث انقلاب معدية البحيرة، كما وجهت الوزارة بإجراء الأبحاث الاجتماعية للأسر المتضررة لدراسة مدي امكانية استفادتها من برامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وفق محددات وشروط الاستحقاق.


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