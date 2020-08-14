لقاء الخميسي تطل على جمهورها بصورة متميزة عبر "إنستجرام"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
شاركت الفنانة لقاء الخميسي صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الخميسي"، وهي جالسه على أحدا الشواطئ، وقامت بالتقاط الصورة على طريقة السيلفي.

وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "القلب يعشق كل جميل".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.


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صباح هادئ 🍃🌿💚

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