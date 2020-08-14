برشلونة وبايرن ميونخ | موعد مباراة Barcelona VS Bayern Munich في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:04 م
برشلونة وبايرن ميونخ
برشلونة وبايرن ميونخ

برشلونة وبايرن ميونخ | موعد مباراة Barcelona VS Bayern Munich في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع 

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد المواجهة النارية بين فريقي برشلونة وبايرن ميونخ، وستُقام المباراة مساء اليوم الجمعة الموافق 14/8/2020، على أرضية ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الابطال
وستُقام مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الابطال
وسيتم إذاعة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا بشكل حصري على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1 - beIN Sports HD 1" الرياضية المشفرة.

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الابطال

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمنت لينجليه - جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - أرترو فيدال - سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز.


ومن المتوقع أن يبدأ بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش - جيروم بواتينج - دافيد ألابا - ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: ليون جوريتزكا - تياجو ألكانتارا - كينجسلي كومان.

خط الهجوم: توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي - سيرجي جنابري.

ووصل بايرن ميونخ لهذا الدور بعد أن فاز على تشيلسي بنتيجة عريضة في مواجهتي ربع النهائي 7-1، وقد تأهل من دور المجموعات بعد أن فاز في جميع المباريات الستة وجمع 18 نقطة، وذلك على حساب توتنهام وأوليمبياكوس والنجم الأحمر.

وعلى الجانب الآخر، فقبل أن يفوز العملاق الكتالوني على نابولي تأهل من المركز الأول من مجموعة قوية ضمت بوروسيا دورتموند ونادي الإنتر الإيطالي وسلافيا براج، وذلك بعد أن جمع 14 نقطة.

وسيواجه الفائز من مواجهة اليوم، فى الدور نصف النهائى من دورى الأبطال يوم الأربعاء المقبل، مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتى الإنجليزى وأولمبيك ليون الفرنسى، والتى ستقام مساء غدا السبت.

برشلونة وبايرن ميونخ | موعد مباراة Barcelona VS Bayern Munich في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباراة برشلونة وبايرن ميونخ اليوم دوري ابطال اوروبا برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الابطال برشلونة وبايرن ميونخ برشلونة ضد بايرن ميونخ Barcelona VS Bayern Munich

أخبار تهمك

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ بجامعة زويل يكشف حقيقة تعرض مصر لموجة ثانية من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

طلب عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن عودة الدراسة

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع مايسترو الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول رد من الكهرباء على تحصيل المستحقات المتراكمة وفق الأسعار الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار لبايرن ميونيخ قبل مواجهة برشلونة بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلق على عقوبة كهربا

منذ أقل من ساعة

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ أقل من ساعة

ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟

منذ يوم

الزمالك يستقر على عودة القناص

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- فيفا يؤكد صحة موقف الأهلي في تعاقده مع كهربا

منذ 41 دقيقة

صحيفة إنجليزية تكشف قيمة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يصر على عودة نجمي الأهلي المعارين

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل ناري متوقع لمواجهة برشلونة وبايرن ميونيخ بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

فايلر يصدم نجمي الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موضوعات متعلقة

إشبيلية ضد برشلونة | موعد مباراة Sevilla vs Barcelona اليوم 19/6/2020 في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

بايرن ميونخ ضد تشيلسي | موعد مباراة Bayern Munich VS Chelsea في اياب دور 16 من دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك

01:38 م

عاجل.. الأهلي يعلق على عقوبة كهربا

01:53 م

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع مايسترو الأهلي

01:01 م

أول رد من الكهرباء على تحصيل المستحقات المتراكمة وفق الأسعار الجديدة

11:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان