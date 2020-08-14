برشلونة وبايرن ميونخ | موعد مباراة Barcelona VS Bayern Munich في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع





ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد المواجهة النارية بين فريقي برشلونة وبايرن ميونخ، وستُقام المباراة مساء اليوم الجمعة الموافق 14/8/2020، على أرضية ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.





موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الابطال

وستُقام مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9 مساًء بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساًء بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الابطال

وسيتم إذاعة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا بشكل حصري على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1 - beIN Sports HD 1" الرياضية المشفرة.





التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري الابطال





ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمنت لينجليه - جوردي ألبا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - أرترو فيدال - سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز.







ومن المتوقع أن يبدأ بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش - جيروم بواتينج - دافيد ألابا - ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: ليون جوريتزكا - تياجو ألكانتارا - كينجسلي كومان.

خط الهجوم: توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي - سيرجي جنابري.





ووصل بايرن ميونخ لهذا الدور بعد أن فاز على تشيلسي بنتيجة عريضة في مواجهتي ربع النهائي 7-1، وقد تأهل من دور المجموعات بعد أن فاز في جميع المباريات الستة وجمع 18 نقطة، وذلك على حساب توتنهام وأوليمبياكوس والنجم الأحمر.



وعلى الجانب الآخر، فقبل أن يفوز العملاق الكتالوني على نابولي تأهل من المركز الأول من مجموعة قوية ضمت بوروسيا دورتموند ونادي الإنتر الإيطالي وسلافيا براج، وذلك بعد أن جمع 14 نقطة.



