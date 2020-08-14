مصطفى ثابت: رقمنة الدولة سيحل المشكلات.. وسيشعر بها المواطن بشكل لحظي (فيديو)

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر الإليكتروني، إن رقمنة الدولة المصرية تسير ببطء حتى الآن، وإن كان هناك مجهود رائع يتم في هذا القطاع.





وأشار "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "بيت العيلة" المذاع عبر قناة العائلة، إلى أنه حال الانتهاء من تطبيق رقمنة الدولة المصرية، فأن المواطن سيشعر بها بشكل لحظي، منوها بأن شعور المواطن أن دولته تعمل على تحقيق راحته، يزيد من انتمائه لها.





وأضاف أن تطبيق الرقمنة في الدولة المصرية، سيساعد في حل كثير من المشكلات، منوها بأن أزمة كورونا دفعت الدول للاستفادة من خطط الرقمنة التي كان من المفترض تطبيقها على مدار عدة سنوات قادمة، مثلما فعلت مصر بتقديمها نظام تعليمي عن بعد خلال أزمة كورونا.





وفي سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي وإجراءات رقمنة المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس خالد متولي، مدير إدارة خدمات الصحة الإلكترونية بوزارة الاتصالات.





وشارك في الاجتماع عبر تقنية فيديو كونفرانس كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي.





وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية التي توليها الدولة خلال المرحلة الحالية لمشروعات التحول الرقمي في كافة المجالات؛ فهي من ناحية تواكب التطور العالمي في هذا المجال، كما أنها تسهل وتسرع عملية تقديم الخدمات للمواطنين، مشيًرا إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ مشروعات التحول الرقمى للجامعات المصرية، ورقمنة المستشفيات الجامعية.



