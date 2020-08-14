عاجل- فيفا يؤكد صحة موقف الأهلي في تعاقده مع كهربا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:03 م
كهربا
كهربا
علي نبوي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم سلامة موقف النادي الأهلي في التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قادما من نادي أفيس البرتغالي، وأن التعاقد جاء بالطرق المشروعة، وبما يتفق مع اللوائح والقوانين، ولا توجد أي خطوات سلبية من جانب الأهلي في هذا الملف.


جاء ذلك ردا على الاتهامات الباطلة التي وجهها «نادي كهربا الأسبق» في ذات الموضوع وهو يعلم أن الأهلي لا يسلك سوى الطرق المشروعة.

جدير بالذكر ان أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حصول ناديه على كافة حقوقه في قضيته ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق والذي انتقل إلى النادي الأهلي في يناير الماضي.

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