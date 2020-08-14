عاجل.. الأهلي يعلق على عقوبة كهربا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
محمد الصو

 

أكد مصد داخل إدارة النادي الأهلي، أن الحكم الصادر اليوم من لجنة فض المنازعات بالفيفا يعد انتصار للأهلي بعد تغريم محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم وعدم إيقافه.

 

وأضاف المصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، "المحامي السويسري مونتنيري أخطرهم بالحكم وتغريم اللاعب حوالي 32 مليون جنيه".

 

وتابع: "اللاعب سيطعن على الحكم أمام المحكمة الرياضية خلال المرحلة المقبلة".

 

 

واتهم الزمالك كهربا بفسخ عقده من طرف واحد وهو ما جعله يلاحقه قضائيا أمام الفيفا.

 

ورد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنباء إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خلفية فسخ التعاقد مع نادي الزمالك، من طرف واحد.

 

وكان الزمالك تقدم بشكوى ضد كهربا بدعوى فسخ اللاعب لعقده من طرف واحد، وفي المقابل أوضح محامي اللاعب وجود شكاوى مقدمة من جانبهم ضد مسئولين في النادي الأبيض أيضًا.

 

وكتب أحمد مرتضى عضو الزمالك عبر حسابه على تويتر "الحمد لله الزمالك يحصل على حقه في قضية اللاعب محمود كهربا"

 

فيما علق كهربا على الأمر قائلًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد صدور القرار بعد التواصل مع محامي الدفاع في قضيتي ضد نادي الزمالك و التي طالب من خلالها النادي بتعويض 9 مليون دولار مع طلب معاقبتي لمدة ستة أشهر ومعاقبة النادي الأهلي و النادي البرتغالي"

 

وأضاف: "صدر القرار فقط بتعويض مالي قداره 2 مليون دولار بالتضامن مع النادى البرتغالى لنادي الزمالك و رفض جميع الطلبات الأخرى".

 

وتابع: "بالرغم من تقديم الاتحاد المصري للفيفا لوثيقة محاباة مع نادي الزمالك حتى تقع معاقبتي الا أنني و الحمد لله لم اعاقب و هذا يثبت صحة موقفي".

 

واختتم: "اما بالنسبة للغرامة المالية فسيقع الطعن فيها  أمام محكمة التحكيم الرياضي بلوزان و إلغائها باذن الله".

 

ورحل كهربا عن الزمالك في يونيو 2019، قبل أن ينضم لفريق ديسبورتيفو دي أفيس في صيف العام ذاته، وبعد ذلك انتقل للأهلي بعد دفع الشرط الجزائي في ديسمبر 2020.

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