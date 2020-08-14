مصطفى ثابت: رفع وعي المواطن سلاح الدولة لمواجهة التحديات (فيديو)

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر الإليكتروني، إن رفع وعي المواطن المصري هو أهم سلاح يمكن أن تستخدمه الدولة في مواجهة التحديات التي تحيط بها.





وأشار "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "بيت العيلة" المذاع عبر قناة "العائلة"، إلى أن مجلس الشيوخ يتكون من 300 عضو، يتم انتخاب 200 عضو منهم، وتعيين 100 عضو من قبل رئيس الجمهورية، مثمنا عقد الدولة المصرية انتخابات مجلس الشيوخ في ظل استمرار أزمة كورونا، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، حيث أنه يؤكد على قوة الدولة.





وأضاف أن كل الدول المستقرة سياسيا واقتصاديا وعسكريا لديها غرفتي برلمان، لضمان توسيع مظلة التمثيل السياسي، موضحا أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان، ويعاون مجلس النواب في التشريع، ووضع خطة التنمية للدولة، مؤكدا تفاؤله بمجلس الشيوخ، وطريقة انتخاب المصريين لأعضائه.





وانطلق يوم الثلاثاء الماضي ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.





ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.





وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين الماضي في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.



